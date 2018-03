Oggi la convention con i candidati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE Sarà un po' il primo banco di prova per chi si candida alle elezioni regionali ma anche per i cinque neoparlamentari (Vannia Gava, Massimiliano Panizzut, Luca Sut, Luca Ciriani e Franco Dal Mas) eletti lo scorso 4 marzo. L'incontro previsto per questa sera in Camera di commercio - convocato dal presidente Giovanni Pavan (nella foto) - vuole fare il punto sulla situazione legata al depotenziamento istituzionale del territorio. «Sono convocati - si legge in una nota dell'ente - per questa sera alle 20.30, nella sede camerale, i...