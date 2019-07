CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEGA TRUFFA PORDENONE Anche per il processo bis della Venice Investment Group le citazioni si fanno con un pubblico proclama. Come era accaduto in occasione dell'udienza preliminare, con il decreto di fissazione udienza pubblicato sul sito internet del Tribunale di Pordenone, anche per il decreto che dispone il giudizio di 13 imputati e tre società si è fatto ricorso alla tecnologia. Il provvedimento con cui il gup Eugenio Pergola fissa l'udienza dell'8 ottobre, ore 9, davanti al Tribunale in composizione collegiale (sarà presieduto dal...