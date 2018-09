Fedriga: la riforma sanitaria in Consiglio entro l'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIFORMAPORDENONE «La salute pubblica non ha colore politico. Il nostro obiettivo non è mettere una bandiera sulla riforma, ma ottimizzare le risorse per riportare il Sistema sanitario regionale ai vertici in Italia per qualità dei servizi». Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha aperto così ieri a Udine, gli stati generali della sanità convocati per illustrare i nuovi modelli di governance elaborati dal tavolo dei saggi per la riforma sanitaria.Ascolto e confronto sono state le parole chiave alla base del...