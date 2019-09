Commercio, ora gli Outlet battono gli acquisti sul web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIO CHE CAMBIAPORDENONE Nel settore dell'alimentare il commercio della città di Pordenone è ancora attrattivo anche rispetto ai consumatori dell'hinterland mandamentale che comprende sette paesi. Nel settore del non-alimentare, in particolare l'abbigliamento, è in forte aumento la fetta di consumatori (ormai supera abbondantemente il 30 per cento) che fa acquisti online. I cittadini di Pordenone e dei comuni del mandamento che hanno acquistato sul web prodotti di genere non alimentare negli ultimi tre mesi sono infatti il 31,1 per...