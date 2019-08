Calano i commercialisti ma crescono le donne che fanno la differenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERIPORDENONE In FriuliVenezia Giulia e in particolare in provinciab di Pordenone i commercialisti diminuiscono dello 0,2% (raggiungendo le 1808 unità) rispetto all'anno scorso ma complessivamente crescono del 6,7% nell'ultimo decennio (erano 1694 nel 2008). Il dato emerge dal Rapporto 2019 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Dal rapporto risulta come a livello anagrafico le...