Un piano da 40 milioni contro gli allagamenti

IL BILANCIOPADOVA È come se su campi, strade e case fosse piovuto metà lago di Braies, la perla delle Dolomiti. Domenica pomeriggio sulla fascia di Bassa padovana a sud di Este e Montagnana sono caduti nel giro di poche ore 2,5 milioni di metri cubi d'acqua per effetto di una serie di temporali autorigeneranti che non hanno concesso tregua né alle campagne né ai centri abitati. Troppa acqua in poco tempo: anche se i fossi e gli scoli fossero stati perfettamente puliti, non sarebbero riusciti comunque a raccoglierla tutta. Tanto che il...