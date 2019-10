Tre settimane di pedalate: Diego è il ciclista più virtuoso d'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(a.rod.) E' padovano il ciclista più virtuoso d'Europa. Dopo tre settimane d'intense pedalate per la città, è terminata domenica 6 ottobre la Social Biking Challange, sfida che ha visto molti padovani utilizzare la bicicletta per i propri spostamenti in una competizione all'ultimo chilometro. La partecipazione a questa iniziativa dell'European Mobility Week (Settimana Europea della Mobilità) è stata molto alta: in 272 hanno scaricato e utilizzato la app Bikeprints, che ha permesso di registrare tutti i 9.222 chilometri percorsi in bici e...