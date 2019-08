«Sergio, alla sicurezza ci penso io: lasciami fare due mesi l'assessore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PUNTO DI VISTAPADOVA Sulle modalità con cui affrontare i problemi della sicurezza la fantasia non gli è mai mancata. E quand'era parlamentare si era inventato di tutto per allontanare gli spacciatori da via Anelli, compresa l'apertura di una sede di Alleanza Nazionale, il partito a cui apparteneva, nel bel mezzo del bronx. Oggi Filippo Ascierto, che è responsabile per Fratelli d'Italia dei rapporti con le forze dell'Ordine, di idee che gli frullano per la testa ne ha ancora tante per dare una risposta a quegli angoli dei città dove pusher...