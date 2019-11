CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA «È la conferma che quando lo abbiamo allontanato ci avevamo visto giusto». Selim Shah, una vera istituzione del centro di via Jacopo da Montagnana, parla anche da padre. «Ascoltando i racconti dei nostri figli abbiamo capito subito che c'era qualcosa che non andava. Per questo alla fine della primavera avevamo deciso di allontanare l'imam». Selim sa che l'inchiesta ha macchiato l'attività del suo centro, ma commenta il fatto senza tirarsi indietro: «Ci è stato riferito che quel ragazzo alzava le mani e la voce,...