Le imprenditrici adottano un bosco

Un assegno da 29.500 euro è l'importo consegnato al sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern da parte delle imprenditrici padovane di Coldiretti. Hanno donato il frutto del progetto #adottaunbosco avviato dopo l'uragano Vaia che ha provocato la devastazione delle foreste venete. La cifra è stata destinata dall'amministrazione comunale al ripristino del parco storico cittadino MillePini sorto nel dopo guerra proprio quando intorno all'abitato non c'era più nulla. Danneggiato in parte dalla calamità è ora bisognoso di cure e manutenzione per...