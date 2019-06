L'INTERVISTA Alessio-b ha 48 anni. Fa il writer da 30. Ma non lo conoscete. Se

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAAlessio-b ha 48 anni. Fa il writer da 30. Ma non lo conoscete. Se però dicessimo, quello di Senna, il murales buttato giù in piazza De Gasperi?«Nacque in una notte con quattro amici di Rennes dopo una cena. Peccato averlo distrutto, loro sentivano le favelas e il Cristo di Rio. E li dipinsero. Io ho fatto il volto. Ma non sono dispiaciuto, quest'arte non dev'essere eterna. La strada cambierà, il muro sparirà. Ma l'arte non può restare chiusa in un museo. A proposito a Berlino c'è il primo museo di street art, e un quartiere...