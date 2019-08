CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CANTIEREPADOVA È l'intervento più importante e più impattante dell'estate padovana. Costa complessivamente 2,3 milioni di euro e il primo stralcio sarà completato i primi giorni di settembre, giusto in tempo per riaprire la strada al traffico in vista dell'inizio delle scuole. Stiamo parlando del grande cantiere in via Vigonovese per sostituire il ponte della tangenziale corso Argentina. Gli operai sono al lavoro per la sostituzione di metà manufatto (due corsie della tangenziale). Lo scorso 7 agosto lo scheletro è stato posto sui...