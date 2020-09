Nella notte tra mercoledì e giovedì scorso era andata a segno la spaccata contro la gelateria da Gianni, sfondata con un sasso e divelta poi a calci, sotto Porta Altinate. Il ladro solitario, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, era fuggito con ben 640 euro lasciati in cassa oltre ai danni ingenti provocati alla vetrina. Altro colpo ai danni della pizzeria per asporto proprio di fronte alla chiesa del Carmine. Il titolare, che aveva rilevato l'attività poco prima del lockdown, ha trovato per la seconda volta il locale razziato (la prima intrusione è dello scorso luglio e in quell'occasione erano spariti pochi euro di fondo cassa): spariti pochi euro e ben 40 bottiglie di birra e una ventina di bibite. A questo si aggiunge il danno di circa 1500 euro per la sostituzione della vetrina sfondata. La zona non è nuova alle spaccate. Due anni fa, i ladri avevano preso di mira la cartoleria e l'adiacente sartoria, che confina con ZuDance, in via Tasso. Dalla cartoleria oltre a danni ingenti alla vetrata i ladri erano scappati con 300 euro dopo aver danneggiato fotocopiatrice e bancone. Dalla sartoria erano spariti capi di abbigliamento nuovi e quelli di clienti che li avevano lasciati per le riparazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA