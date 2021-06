Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RESILIENZAPADOVA C'è stato un modo con cui aziende e dipendenti si sono tenuti insieme durante l'anno durissimo della pandemia aiutandosi a vicenda. Ed è l'impiego del welfare aziendale che è stato messo in pratica sopratutto nelle piccole aziende artigiane. Come potremmo definirlo? Una mutua assistenza. E senza andare troppo per il sottile chiarire che finito il tempo del panettone a Natale ora si danno altri riconoscimenti, buoni per...