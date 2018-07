AMBIENTE PADOVA Dopo l'assemblea pubblica all'Arcella, dove una settantina di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEPADOVA Dopo l'assemblea pubblica all'Arcella, dove una settantina di residenti si sono confrontati col vicesindaco Arturo Lorenzoni e col consigliere comunale di Coalizione civica, Marco Sangati, su come affrontare il problema dell'ingente traffico, inquinamento e rumore in via Guicciardini, resta aperta la discussione sulle strategie da usare per diminuire l'utilizzo dell'asse Guicciardini- Macchiavelli-Durer, da parte di chi deve attraversare l'Arcella arrivando da fuori quartiere. «Da diversi anni, a partire dall'apertura di via...