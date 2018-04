A 13 anni si improvvisa ladro di dolci ma il direttore del super lo denuncia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BRAVATAPADOVA È entrato furtivo alla Despar di via Vergerio, nel quartiere Santa Rita. Si è guardato in torno mentre era davanti allo scaffale dei dolcetti con l'acquolina alla bocca, poi ha allungato la mano e - fulmineo - si è messo in tasca qualche cioccolatino e una merendina per un totale di cinque euro. Pensava di farla franca il piccolo ladro di dolci di soli 13 anni, italiano, nato a Bologna. Invece l'addetto alla sicurezza lo ha scoperto a rubare e l'ha portato davanti al direttore. In realtà, il goloso Arsenio Lupin in erba...