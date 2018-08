West Nile, terza morta in Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FEBBRE DEL NILOODERZO (TREVISO) Salgono a tre i decessi in Veneto per West Nile. Ieri mattina, il virus di origine tropicale ha portato alla morte, complicando un quadro clinico già critico, una 74enne residente a Salgareda, nel Trevigiano. La donna, che da otto anni lottava contro un cancro ai polmoni, era immunodepressa, cioè con scarse difese immunitarie, oltre ad essere in uno stato di cachessia, cioè aveva perso tanta massa corporea e peso in modo irreversibile. Un quadro clinico molto grave nel quale il virus, trasmesso da una...