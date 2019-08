«Troppi danni, i lupi vanno uccisi» Berlato (FdI) torna alla carica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAVENEZIA Dopo il via libera della Corte costituzionale alle leggi di Trento e Bolzano, il Veneto riprova a contenere le predazione dei lupi. Prevedendo, come nella vicina regione, la possibilità di consentire «la cattura o il prelievo» di un numero limitato di esemplari - per poi ovviamente ucciderli - principalmente per proteggere la fauna e prevenire danni all'allevamento. La nuova proposta di legge porta la firma di Sergio Berlato, capogruppo di Fratelli d'Italia. Ma il punto è: ammesso che venga approvata dal consiglio...