Marostica: in 15mila per la partita a scacchi, oggi gran finale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOMAROSTICA Marostica si mette in mostra. Anzi, sulla scacchiera. E per l'occasione ha mobilitato oltre 15 mila persone per una rappresentazione di grande suggestione che è ormai tradizione per questo ultimo scorcio di estate. Dopo il debutto di venerdì e sabato che ha sfiorato il sold out, oggi sono in programma le ultime due rappresentazioni: quella pomeridiana delle 17 che, se non può contare sui giochi di luce, guadagna nell'umanità dei personaggi, resi più vivi della luce naturale; e quella delle 21, che gode nel finale...