L'ULTIMATUMTREVISO «Il 15 febbraio il Governo dovrà approvare la bozza di autonomia presentata. Se non ci danno quello che vogliamo, io non firmo». Ventitré materie e un'autonomia vera: per il governatore del Veneto, Luca Zaia, non c'è spazio per il compromesso. Ma, insieme, acceleratore premuto sulle grandi opere: «La Tav si deve fare. Nessun referendum: soldi buttati via. Avanti con il completamento. Ed entro il 2020 avremo chiuso anche la Pedemontana».A braccio, per 15 minuti, Zaia racconta la sua idea di Italia. In platea, tra i...