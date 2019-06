CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INVESTIMENTONEGRAR (VERONA) La sanità veneta prima nel Sud Europa a dotarsi di un acceleratore lineare integrato con una risonanza magnetica a campo alto (1,5 Tesla) per la più moderna radioterapia di precisione antitumori. Il supermacchinario Mr-Linac Elekta Unit è stato inaugurato ieri all'ospedale Sacro Cuore di Negrar, nel Veronese, dove da agosto, ultimate le autorizzazioni da parte di ministero e Regione, entrerà in funzione. Prima attrezzatura del genere esistente in Italia e nel Sud Europa. Basti pensare che Madrid ne ha appena...