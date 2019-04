Il parroco: «Fermare gli atleti? Abominevole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) «L'idea che fermare alcuni atleti sia come fermare una batteria di cani è abominevole». Don Gerardo Giacometti (in foto), il parroco 2.0 di Castello di Godego, ha cavalcato il clamore della mezza maratona di Trieste prendendo una posizione netta nella messa domenicale. «Gli organizzatori hanno fatto marcia indietro dicendo che era stata una provocazione per suscitare l'interesse -ha detto rivolgendosi ai fedeli- Può darsi. Ma l'operazione lascia qualcosa di amaro. L'idea del bianco e del nero. L'idea che...