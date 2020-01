Il campo di Albarella entra nell'orbita di Play Golf 54

L'OPERAZIONE

ROSOLINA (ROVIGO) Il campo da golf dell'isola di Albarella è entrato nell'orbita di Play Golf 54. Un radicale cambio di scenario per il gruppo, già gestore dei percorsi di Montecchia, Frassanelle e Galzignano Terme, che agli amanti del golf potrà così offrire non solo le bellezze storiche e paesaggistiche del Parco dei Colli Euganei, ma ora anche quelle di un ambiente costiero, situato nel Delta del Po tra fiume, mare e laguna. E se già prima si trattava di uno dei maggiori circuiti del nord Italia, con l'inserimento nel pacchetto di Play Golf 54 cresce la possibilità di creare eventi di alto livello e di creare un indotto turistico.

TURISMO ESCLUSIVO

Proprietà del gruppo Marcegaglia, Albarella è un'isola che da cinquant'anni propone una formula di turismo esclusivo e aperto al mercato estero. Il campo da golf è stato realizzato nei primi anni 70 dall'architetto inglese John Dering Harris, all'epoca uno dei migliori progettisti in attività con 400 percorsi realizzati o rifatti in tutto il mondo, con l'obiettivo di realizzare un 18 buche a ridosso della spiaggia che richiamasse lo stile dei classici link scozzesi, cioè i tracciati costruiti vicino al mare Insomma, Albarella è un campo da golf scozzese con clima mediterraneo.

I NUMERI

Lo scorso ottobre, nel corso di un'asta di beni demaniali, il gruppo Marcegaglia aveva acquisto per 2.416.000 euro 53 dei 70 ettari su cui si estende il campo. Con l'esclusione del Golf Hotel e del ristorante della struttura, che resteranno al gruppo Marcegaglia, a partire dal 31 gennaio il gruppo Play Golf 54 avrà la completa disponibilità dell'area su cui si estende il percorso, fatto di 18 buche lungo un percorso di 6.130 metri dove s'incontrano ostacoli dati dall'acqua o dalla sabbia che mettono a dura prova i giocatori. Un campo su cui già da anni si tengono corsi, clinic e gare, ma che ora questa sinergia porterà su un altro livello. Completamente diverse le caratteristiche degli altri tre campi del gruppo, pur nella comune filosofia di coniugare sport, ambiente e natura: le 27 buche di Montecchia vedono la presenza di specchi d'acqua e macchie d'incolto; il 18 buche di Frassanelle si trova in un parco ottocentesco con grandi spazi aperti e numerosi specchi d'acqua; infine il 9 buche di Galzignano Terme, tra laghetti e giochi d'acqua, ha la buca 4 con il tee in mezzo al lago e la 9 con il green che sembra galleggiare.

Enrico Garbin

