VENEZIA «Ci sarà il nostro Girasole, il simbolo dell'European Green Party, anche nel Veneto alle prossime elezioni regionali, a sostegno di Arturo Lorenzoni». È quanto annuncia Luana Zanella (foto), portavoce del coordinamento Verdi - Europa Verde del Veneto. Il coordinamento si è riunito sabato scorso e, visto «il buon risultato ottenuto in Veneto alle recenti elezioni europee (2,7 media regionale, 4% nelle grandi città capoluogo)», si è prefissato di far crescere ulteriormente il consenso all'ecologia politica.

Tre le decisioni assunte. La prima: è stata accolta con favore ed è stata condivisa la scelta del Partito Democratico del Veneto di candidare a presidente del Veneto nella prossima competizione elettorale il professor Arturo Lorenzoni, vicesindaco di Padova. «Si ritiene questa candidatura - ha detto Zanella - un passo importante a garanzia della svolta politica e programmatica di una coalizione che deve affrontare in modo coerente ed efficace le emergenze ambientali, climatiche e sociali della nostra regione, emergenze che la giunta Zaia non solo non ha cercato di risolvere, ma ci consegna ulteriormente aggravate».

Il coordinamento ha deliberato che i Verdi/Europa Verde si presentino alle elezioni regionali, in coalizione con la guida di Arturo Lorenzoni, con il proprio simbolo in tutte le provincie e con liste aperte a candidate e candidati espressioni delle realtà ambientaliste, civiche e sociali del territorio, per rendere più forte e adeguata la sfida per la conversione ecologica del Veneto.

