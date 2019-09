I Lagunari sbarcano a Portogruaro con i «valori della Patria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEPORTOGRUARO «Un raduno che serve a mantenere vivi i valori della Patria, che purtroppo stiamo un po' dimenticando». Così il presidente nazionale dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, Luigi Chiapperini, alla presentazione del programma del 13. Raduno nazionale dei Lagunari, avvenuta ieri in Municipio a Portogruaro (Venezia). L'evento si svolgerà dal 20 al 22 settembre, in centro storico. «Solitamente il raduno nazionale ha detto è in programma con cadenza biennale. Quando l'anno scorso, dopo l'evento di Vittorio...