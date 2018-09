Grande Nord parte da Venezia per riconquistare la Padania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Il nome di Matteo Salvini non è stato mai fatto, ma tutti gli strali negli interventi sono andati verso chi «Ha snaturato la Lega Nord - Liga Veneta, tradendo la Padania e consegnando le spinte indipendentiste del nord a Roma, cercando l'unità d'Italia per aumentare solo le sedie in Parlamento».La confederazione Grande Nord ha mosso ieri a Venezia i primi passi formali, con circa duecento esponenti riuniti in campo San Giacomo. Grande Nord è formato da movimenti padani e da partiti strutturati come Prima il Veneto...