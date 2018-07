Camion perde liquido, carabiniere accorre e muore travolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEARQUà POLESINE (ROVIGO) Un carabiniere è morto mentre cercava di mettere in sicurezza la Transpolesana, travolto ed ucciso da un camion che lo ha colpito in pieno e che ha investito anche l'autotrasportatore al quale il militare stava prestando assistenza, a sua volta ferito in modo gravissimo e trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Erano circa le 18.15, quando la Statale 434 è stata teatro della terribile tragedia costata la vita all'appuntato scelto Antonino Modica, 55 anni, spostato e padre di due figli, in servizio alla...