Settimana incredibile! Mario Barba ancora una volta ha fatto Bingo con le vincite centrando nientemeno che due favoli terni di cui uno su ruota secca più quattro fantastici ambi su ruota secca e altrettanti su tutte le ruote. Per l'amica Vania B. di Chioggia, che la settimana precedente aveva sognato un ladro vestito di nero, è stato azzeccato il 34-38-74 uscito martedì su Napoli, la ruota consigliata da Mario, mentre sabato, azzeccato il 16-43 61 secco su Firenze smorfiato da Mario per la poesia di Wally Narni sull'inizio dell'inverno. Immediatamente giovedì al primo colpo centrato il bellissimo ambo su ruota secca 24-79 uscito su Milano, la ruota della ricetta Pastisso de Gnochi mentre martedì, sempre su ruota secca, il 44-89 uscito su Firenze dai numeri di novembre.

Altri due bellissimi ambi su ruota secca: 11-53 martedì e 51-75 sabato su Torino, la ruota di un sistema Lotto. Azzeccati inoltre per tutte le ruote anche gli ambi 11-80 martedì su Torino e il 33-49 giovedì sempre su Torino nuovamente dall'aneddoto storico su Venezia della proibizione nel 1789 del Gioco della Tombola, il 43-70 uscito giovedì su Bari ancora dalla ricetta dei Folpeti in Tecia e il 43-61 sabato su Firenze per l'amica Laura T. di Meolo che aveva sognato di passeggiare con la mamma in riva al mare e che aveva già vinto un ambo al primo colpo. Infine due terzine dai sistemi Superenalotto con l'uscita giovedì del 13-47-69 e 6-47-49. Complimenti a tutti i numerosissimi vincitori e a Mario Barba che ha centrato in circa otto mesi nientemeno che 16 terni di cui 9 su ruota secca, 206 ambi su ruota secca e 239 su tutte le ruote.

Da Santa Caterina (25) tol su ea scaldina e Par el dì de Santa Caterina, el giasso su la pissina. Il mese di novembre si conclude il 30 con Chi semena avanti Sant'Andrea, ghe vien almanco un saco par calvea e anche Da Sant'Andrea pria el porco par l'asea; e se alora no te'l pol priar, lassa che el vada fin Nadal. Anche questo mese sta finendo e proprio lunedì ultimo giorno, avremo una splendida luna piena. Per gli ultimi giorni di novembre perciò Mario ha smorfiato 10-32-54-76 con ambo e terno su Venezia, Genova e Tutte più i terni 16-33-60 e 8-35-62 con ambo su Venezia, Bari e Tutte. Per il plenilunio di lunedì 22-48-70 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte.

Sabato scorso alle ore 22 circa, il sole ha lasciato lo Scorpione per entrare nel segno zodiacale del Sagittario irradiato dal dominante Giove re dei pianeti che conferisce autorità e sapienza. Segno di fuoco, dona ai nati nel periodo dinamismo fisico ed intellettuale. Il Sagittario è il simbolo della divina saggezza rappresentato da un centauro metà uomo e metà cavallo che vuol significare la capacità dell'uomo di dominare l'istinto dell'animale. I nati sotto questo segno sono leali, simpatici, sinceri, gioviali, onesti e generosi. Per tutto il periodo il Barba ha smorfiato la giocata astrologica 4-40-16-28, la giocata cabalistica 5-41-68-86 con ambo e terno su Venezia, Genova e tutte più i terni 29-55-73 e 18-72-23 con ambo su Venezia, Napoli, Genova e Tutte. Infine un bel terno dalla notizia che in Giappone si sta mettendo a punto un altro robot con sembianze umane in grado di mettersi in cucina e preparare tutte le ricette di tutti gli chef stellati del mondo. Basta nominargli il nome o il ristorante e lui/lei ordina gli ingredienti e prepara il piatto. Fantascienza? Staremo a vedere! 66-90-37 e 12-34-56 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte.

