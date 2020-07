Giovedì al primo colpo centrato l'ambo 30-48 su Genova dai numeri delle tradizioni di giugno.

Subito sabato invece, il bellissimo 9-64 uscito proprio su Roma, la ruota del sistema della settimana. Sempre subito sabato, anche l'ambo 3-47 uscito a Napoli dalla notizia curiosa dell'aereo con a bordo 85 idraulici dovuto rientrare all'aeroporto di partenza per un guasto alla toilette e l'ambo 2-12 uscito a Firenze per l'amica Sabrina M. di Rovigo che aveva chiesto numeri buoni a Mario Barba.

Sempre su ruota secca azzeccato anche l'ambo 29-46 uscito giovedì proprio su Firenze la ruota dell'altro sistema.

Azzeccati inoltre gli ambi 5-60 martedì su Genova dalla curiosità storica di giugno, il 9-75 sempre martedì su Napoli dal falso robot russo e il 2-65 sabato su Palermo dai numeri buoni per tutto il periodo del segno zodiacale del momento, il Cancro.

Infine l'ennesimo ambo (questa volta proprio su ruota secca) con l'uscita dell' 1-20 su Venezia, la ruota consigliata per la fortunatissima giocata degli auguri e buona per tutto il 2020.

Questi numeri hanno già regalato in sei mesi cinque splendidi ambi su ruota secca più altri sei su tutte le ruote. Complimenti come sempre a tutti i vincitori che hanno seguito i consigli del nostro super esperto.

De Luglio el temporali, dura poco e no'l fa mal e anche Se piove tra Luglio e Agosto, piove miel, olio e mosto e Luglio poltron, porta suche e meon con Luglio gran calura, genaro gran fredura.

Settimo mese dell'anno, luglio deve il nome a Giulio Cesare nato il 13 di questo mese che, in suo onore gli venne dedicato.

In precedenza nel calendario di Romolo questo mese era chiamato Quintile. Mese nell'antica Roma consacrato a Giove padre di tutti gli Dei, perchè mese della massima abbondanza per le fioriture e le raccolte dei frutti della terra.

Per gli appassionati di astronomia luglio è il mese più favorevole all'osservazione di numerosi campi stellati e sopratutto della via Lattea particolarmente luminosa. Mese tra i più caldi dell'anno, luglio si presta alle vacanze, tanto che un detto popolare recita Toca in Lujo el spolveron, va in vacansa ea nasion. Passa el mese da cristiani, stando a casa, soeo i cani.

Per tutto questo splendido mese Mario Barba ha smorfiato le giocate buone da farsi con 11-29-47-65 e 16-38-60-82 con ambo e terno su Venezia, Firenze e Tutte più i terni 14-32-68 e 24-60-78 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte.

Buonissimo il terno della luna piena di domenica 23-56-89 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte.

Infine una curiosa ma utile legge adottata dalla città di Anversa.

Considerato che la maggior parte delle persone con i cellulari per la strada, leggono messaggi in continuazione, ascoltano musica o addirittura giocano andando a spintonare altre persone, sono state dedicate delle corsie pedonali solo per loro.

Per questa curiosità si gioca 16-34-52 e 26-53-80 con ambo su Venezia, Roma e Tutte.

Mario Barba

