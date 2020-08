DIAMO I NUMERI

Azzeccato ancora un bellissimo ambo su ruota secca con l'uscita martedì del 5-25 proprio su Roma la ruota del sistema Lotto precedente che aveva già regalato due splendidi ambi secchi. Centrato martedì anche l'ambo 26-30 su Milano nuovamente dalla ricorrenza di Sant'Anna, protettrice delle partorienti. Sabato azzeccate inoltre, una fantastica quartina secca con l'uscita del 14-18-26-45 e una terzina giovedì con l'uscita del 4-15-28 il tutto dal sistema precedente del Superenalotto. Pur essendo abbastanza giovane il jackpot di questo gioco ha già raggiunto venti milioni di euro per chi avesse la fortuna di azzeccare il sei. Complimenti a tutti!

Questa settimana Mario barba il primo terno lo ha smorfiato da un significativo aneddoto storico risalente al 4 agosto del lontanissimo 1565. In quel giorno il Senato Veneto decretò il Dazio delle cinque per cento su ogni legato o eredità. I proventi di questa vera e propria tassa di successione sarebbero andati a coprire esclusivamente i costi di manutenzione della laguna di Venezia che aveva bisogno di essere Continuamente cavata senza aver rispetto a spesa Ancora una volta una dimostrazione della saggezza dei nostri antenati! 24-57-90 con ambo Venezia Torino e Tutte. Scomenza el scampanar de quele pute, che passa par dei mesi ala montagna: Ma no le passa tute. Qua zo ne resta qualche so compagna. E dai calcoli a strozo, no me sogno, a dir che qua ghe resta el sol bisogno. L'antico anonimo autore voleva descrivere lo svuotarsi della città per il caldo di agosto. Questo mese da poco iniziato, è il mese per eccellenza delle vacanze, è il mese del solleone, è il mese più caldo dell'anno. Chi vol far mosto, zapa la tera de agosto e anche La prima piova de agosto rinfresca el bosco ma; se la piova la riva da San Lorenso, (10) la vien a tempo; da la Madona (15) la xe ancora bona; da San Roco (16) la ga spetà tropo; da San Bortolomio (24) petarsela sul dadrio. La pioggia in agosto è necessaria a non far seccare i prati e i boschi per il troppo calore. Questo mese si può descrivere anche con questa popolare filastrocca: Io sono agosto il più galante, asciugo i fossi e taglio le piante; Se non avessi già il campo vangato sarei da tutti poltrone chiamato. Porto le more e le notti belle, a San Lorenzo il pianto di stelle e per l'Assunta piccioni arrosto, per festeggiare in un bel posto. Buone per tutto il mese Mario ha smorfiato 11-29-47-65 e 14-36-58-80 con ambo e terno Venezia Cagliari e Tutte più i terni 7-25-88 e 20-64-86 con ambo Venezia Genova e Tutte. Due buoni terni ricavati anche per la notte delle stelle cadenti, la notte di San Lorenzo dove si esprimono i più intimi desideri. Sperando che tutti gli affezionati lettori li possano vedere realizzati, Mario consiglia 13-40-67 e 21-48-65 con ambo Venezia Torino e Tutte. Buonissima anche la giocata 1-8-12-46 con ambo e terno Venezia Milano e Tutte.

Mario Barba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

