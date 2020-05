Azzeccato immediatamente sabato l'ambo 13-58 su Roma dalla giocata smorfiata per la festa veneziana della Sensa. É stato centrato giovedì, ancora una volta un bellissimo ambo su ruota secca (è il terzo) con l'uscita del 35-49 proprio su Palermo, la ruota del sistema precedente. Per l'amica Luisa D. di Belluno che aveva sognato di festeggiare il compleanno di una cara amica e che aveva già vinto due ambi, ne è uscito un altro, anche questa settimana con il 65-78 martedì su Torino. Azzeccati inoltre gli ambi 22-59 su Roma e 12-48 sabato su Milano dai numeri buoni per tutto il mese di maggio e il 14-52 giovedì su Cagliari dall'aneddoto storico dell'inaugurazione del teatro La Fenice. Complimenti a tutti!

In questo periodo di grandi sofferenze sanitarie ed economiche in una città come Venezia che ormai vive quasi esclusivamente di turismo, il passeggiare per fondamente e calli completamente deserte ha dato modo di vedere tante cose che ormai passavano inosservate. Mario nelle scorse settimane, quando potevano girare solo i residenti del Comune, ha riscoperto ricordi dell'infanzia ormai dimenticati come certi fiori che sbocciano tra le fessure dei muri antichi.

Sperando che il peggio sia passato e la città ritorni viva e allegra, Mario Barba ha ritrovato una bellissima poesia del compianto Mario Caprioli che descrive proprio questi fiori selvaggi dei muri di Venezia che il poeta rapporta ai suoi abitanti. Boche de Leon. Sui muri veci, incariolai da'l tempo, da la parte umida, dove no bate el sol, co le raize che par onge che sgrafa el maton, ogni stagion sul stesso posto, nasse le Boche de Leon. Bianche, rosa,zale, sui muri dei rii e de le cale, a Venessia ghe da un toco de color, dono de la natura a sta popolassion. Anca nualtri semo tacai co' le onge ai muri veci, dove no bate el sol. Guardiani a sto museo, che vive de stagion. L'inverno, insieme longo e fredo ne fa sparir. Ma al primo sol de Marso tornemo a rifiorir. E ancora par' sto ano vivemo' sta stagion, nualtri Venessiani, e le Boche de Leon. Mario ha ricavato i numeri 22-37-59 e 17-50-83 con 29-55-82 da giocare con ambo su Venezia, Palermo e Tutte. La scorsa settimana il sole ha lasciato il segno zodiacale del Toro per entrare in quello dei Gemelli irradiato dal pianeta dominante Mercurio. Segno di aria, esso conferisce ai nati nel periodo incostanza spirualità, mente agile e spirito di adattamento. I nati in Gemelli sono inoltre dotati di fascino, intelletto e dinamismo. Le stelle più brillanti di questa costellazione sono Castore e Polluce che rappresentano le anime gemelle. Il numero planetario fortunato del segno è l'8; i due cerchi uguali. Per tutto il periodo di questo segno messaggero degli dei, Mario ha smorfiato le giocate astrologiche 8-44-20-32 e 14-23-50-68, la giocata cabalistica 11-25-36-58 da farsi con ambo e terno su Venezia, Bari e Tutte più il terno 52-60-76 con ambo su Venezia, Genova e Tutte. Infine due buoni terni da una curiosa notizia che arriva dall'India. A Mumbai, per contrastare l'inquinamento acustico sempre più alto, quando gli automobilisti con il semaforo rosso suonano il clacson, scatta un congegno messo a punto dalla Polizia che sopra gli 85 decibel, tiene bloccato il rosso del semaforo finchè non smettono di suonare. Bel castigo! 19-41-74 e 24-46-79 con ambo su Venezia, Genova e Tutte.

Mario Barba

