Terra e anime

Il compito

della Chiesa

La Chiesa in questi ultimi tempi si è data il compito di salvare la terra. Finalità lodevole, ma se non sbaglio non doveva salvare le anime?

Enzo fuso

Sviluppo

All'Italia manca

un progetto

Da lettore esprimo una grande soddisfazione nel trovare articoli di opinionisti a mio avviso sempre di più alto livello e che approfondiscono temi e problemi dimenticati dalla politica. Tra questi Paolo Balduzzi che ha criticato la visione a breve dei politici enfatizzando invece l'esigenza dell'obiettivo crescita. Soprattutto la mancanza di un progetto, aggiungo io, di un'Italia che secondo i dati OCSE è ferma da oltre 20 anni, a differenza di tutti gli altri Paesi aderenti all'istituzione, Grecia esclusa. Sono fuori dalla politica e da tempo mi pareva di essere un marziano nel criticare tutti, da destra a sinistra, proprio per questa ragione, sostenendo proprio che non bisogna azzuffarsi per dividere una torta sempre più insufficiente: bisogna farla più grande, come scrive l'articolista. È un discorso che fanno da tempo tutti gli osservatori internazionali, IMF. Commissione EU, e da noi Cottarelli che proviene dall'IMF. Vorrei avanzare una richiesta: perché codesto quotidiano, ben radicato nella nostra regione, non fa un passo più in là: fare un approfondimento sul perché in Italia manca un progetto di sviluppo, ogni tanto si parla di riforme che poi non vengono attuate, perché non vi è una risposta al rancore, come lo ha definito il Censis, se non in termini di aumento della spesa pubblica per spese correnti e accompagnata da un progressivo calo degli investimenti. È un interrogativo che non riguarda specificamente questo governo, ma riguarda almeno tutti i governi dalla caduta del muro di Berlino dal 1989.

Aldo Mariconda

Europa

Emissioni zero

una presa in giro

Green deal? Zero emissioni? Il tardivo interesse per combattere il cambiamento climatico è l'ennesima presa in giro perpetuata dall'inutilità politica italiana ed europea. La Ue dice di voler raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050? E come? Sperperando incentivi? Come al solito ci saranno le speculazioni per passare all'energia pulita. Ma chissà mai quale. Inoltre per provare a contenere il riscaldamento globale è necessario abbandonare le fonti fossili come carbone e petrolio e produrre energia da fonti rinnovabili. Questa sarebbe una vera rivoluzione perché determinerebbe la scomparsa quali totale dell'industria, dei trasporti aerei e/o pesanti, fino a tornare ai tempo del medioevo. Pensate poi se gli Usa e la Cina ne sarebbero d'accordo, o se questo sarà mai possibile.

Rimo Dal Toso

Accuse al governo

Il Pd si ricordi

alcune cose

Rasenta il paradosso comico, sentire Zingaretti segretario Pd e tutti i portavoce della sinistra al governo, che non perdono occasione per ribadire che il precedente governo ha portato l'Italia sull'orlo del baratro. Vorrei ricordare loro che sono al governo con lo stesso partito di mag-gioranza che c'era prima ed addirittura hanno lo stesso primo ministro del precedente governo. Questo modo di esprimersi dei Pd, non è come dare degli incapaci ai loro alleati? Comunque, potrei anche esser d'accordo con Zingaretti &c.quando affermano che il precedente governo ha portato l'Italia sull'orlo del baratro, ma loro hanno fatto un passo in più.

Gerardo

Reddito

Utilizzare di più

i lavori sociali

In questi giorni di inizio anno nuovo, autorevoli osservatori socioeconomici a consuntivo 2019 analizzano la situazione sugli effetti del Reddito di Cittadinanza (in parte anche sulla Pensione di Cittadinanza). Opportunamente evidenziano che, sostanzialmente, anche il RdC nei fatti si dimostra essere soprattutto un intervento per mitigare le sofferenze della povertà. Quasi nulla, se non molto poco, è stato raggiunto sul versante occupazionale, sull'effettivo accompagnamento al lavoro delle persone disoccupate. Comunque, dal momento che un buon numero di cittadini italiani beneficiano di sussidio economico, elargito dalle casse dello Stato, dalle entrate fiscali di onesti contribuenti, sarebbe bene (cosa utile per la collettività) che queste persone (uomini e donne) avessero concrete opportunità, mutuando la passata esperienza dei lavori socialmente utili, ad essere impegnate in attività sociali (almeno quattro giorni la settimana) negli ambiti: del volontariato, della salvaguardia dell'ambiente, dell'aiuto di vicinato, della valorizzazione e tutela del patrimonio storico. Indico questo percorso di impegno (non sarebbe male, anzi, estenderlo, con il coinvolgimento di CGIL CISL UIL e delle Associazioni Imprenditoriali, anche a tutti coloro che beneficiano degli ammortizzatori sociali per crisi aziendali) perché, dal mio punto di vista, i patti per l'inclusione sociale (otto ore settimanali) sono insufficienti. Le persone retribuite con i soldi della collettività, per il valore di quanto mensilmente percepiscono, non possono esimersi da attività di pubblica utilità e di solidarietà, il tutto in progetti di welfare generativo sulla scia di quanto indicato dal compianto Mons Giovanni Nervo e attuando le proposte della Fondazione Emanuela Zancan.

Franco Piacentini

Politica

Opposte

demagogie

Uniti in contratto nel primo governo Conte, scontro per opposte demagogie nel secondo governo. E nelle misure di governo attuali nascono due populismi o due demagogie, l'una all'opposizione dell'altra. Siamo caduti nel ridicolo se si pensa quanto fosse improbabile la maggioranza precedente, e quanto è notevole la rottura sorta nell'agosto 2019, e quanto veleno sta sprigionando. E su tutto! Anche sul bancomat Salvini dice la sua: Si ritassano soldi già tassati, roba da Unione sovietica. È l'ennesimo regalo alle banche, obbligando a usare bancomat e carte di credito! Palazzo Chigi si muove per combattere l'evasione fiscale. Una voce silente invita a pagare tutti le tasse per pagarle meno. È un vero mantra in certi ambienti di sinistra, ma che presenta una connotazione morale nella concezione grillina con fratture sociali perché il tintinnar di manette crea disagio per gli evasori. Una vera contraddizione tra evasione fiscale e reddito di cittadinanza voluto da un cielo stellato che sembra favorire un certo lavoro nero che sfugge alla tassazione. Siamo in presenza di una miscela di confusione se inseriamo il taglio dei parlamentari che logicamente amplifica uno sbilanciamento nell'equilibrio dei poteri previsti dalla costituzione. In questo rigido inverno attendiamo calma e riflessione perché all'angolo c'è un regista che filma tutto per fame di potere.

Giuliano Paganin

