Sospetti / 1

Come ha fatto

la Cina?

Qualcosa mi sfugge: il virus si è rifatto vivo in forze e tutta l'Europa è in crisi, ma della Cina (che, mi si consenta, è stata l'origine del male) non si sa più nulla, anzi le uniche notizie di questi giorni ci raccontano di un paese in grande ripresa economica e che miete accordi commerciali in tutti i settori. Segno che la produzione industriale va a gonfie vele, non ci sono blocchi, non c'è lockdown. Non c'è stata in Cina la famosa seconda ondata che ci sta investendo? E quindi? Hanno sconfitto il tremendo virus? Hanno forse il vaccino? O una cura miracolosa ma se la tengono stretta in gran segreto come hanno fatto nelle prime fasi della pandemia? Notizie, dicevo, non se ne hanno, l'inviata Rai Giovanna Botteri che prima compariva in ogni orario e su tutti i canali è svanita nel nulla. Non sono di natura complottista, ma questi silenzi non mi fanno ben pensare.

Guido Zennaro

Sospetti / 2

Come calcolano

i deceduti

Mi ricordo che quasi all'inizio di questo periodo sanitario il Presidente Zaia disse testualmente: «Se una persona viene investita da una macchina, le fanno il tampone, risulta positiva, viene calcolata come morta per Covid 19: è assurdo, ma è cosi». Non vorrei si seguisse ancora questo protocollo. Perché si negherebbe l'evidenza e il buon senso e saremmo di fronte a una tragica manovra destabilizzante dell'ordine e dell'economia.

Augusto Pozzobon

Calcio

Rinviamo tutto

a tempi migliori

Nella tanto attesa sentenza sul caso Juventus-Napoli il verdetto del Giudice sportivo è stato perfetto come da regolamento. Sconfitta 3-0 a tavolino e un punto di penalità in campionato per il Napoli. Ovviamente il Napoli farà ricorso ed è ancor più ovvio che il giudice toglierà il punto di penalizzazione. Una cosa da chiarire però. Il regolamento non scrive che le squadre quando scendono in campo devono avere l'ombrello, come fatto dalla Juventus nell'attesa della squadra del Napoli, mai partita e quindi mai arrivata. Pertanto il giudice dovrebbe penalizzare o multare la squadra bianconera per non aver rispettato il regolamento. Solito calcio caos alla juventina. Solito pasticcio e solite chiacchiere. Penso sia ora di finirla e rinviare tutto a data da destinarsi,

Rino Tosatti

Covid / 1

Incertezza

sulle risposte

Sono in totale sintonia con la risposta del Direttore al sig. Sarti. Credo che una maggior chiarezza da parte delle autorità competenti potrebbe razionalizzare i motivi di preoccupazione che credo tutti stiamo vivendo. Sappiamo se l'apertura delle scuole sta incidendo sulla crescita dei contagi? È certificato scientificamente che il virus ha una carica di morbilità inferiore al periodo marzo/aprile? Sappiamo se guariti vuol dire guariti o ci sia il rischio di effetti collaterali per l'organismo? Non ho il supporto di un indagine demoscopica qualitativamente garantita ma dai vari colloqui con numerosi amici, colleghi, conoscenti, sono anche queste le preoccupazioni che emergono e aumentano lo stato ansiogeno del momento.

Sergio Bianchi

Covid / 2

Le leggi di natura

non sono umane

Giusto per dire le cose come stanno, mi sembra che di fronte a questa epidemia l'umanità si debba accorgere che le leggi di natura sono ancora là e sono perfettamente operanti. Da sempre infatti, guerre, carestie e malattie hanno sfoltito l'umanità consentendoci probabilmente di esistere ancora su questo pianeta. Noi occidentali viviamo da decenni nell'illusione di poter dominare la vecchiaia, la malattia e la morte con gli strumenti della medicina e del credo religioso ma Il collasso dei sistemi sanitari occidentali ci sta avvisando che le leggi di natura non sono umane. Le mie considerazioni non sono né di destra né di sinistra, sono soltanto banali considerazioni sull'antico, inconciliabile e crescente divario tra natura e cultura, tra biologia e civiltà, tra uomo animale e uomo spirituale. La cultura può abbracciare e mitigare la natura ma non può sovvertirla: ci sono stati migliaia di drammatici esempi sulle conseguenze di stolti o paranoici tentativi di un simile sovvertimento e folle sarebbe ora credere di fermare la possente forza di una legge biologica giocando a nascondino col virus, culturalmente comprensibile ma biologicamente inaccettabile. Vorrei essere esplicito: attenzione a non ammazzarne cento per salvarne uno.

Angelo Mercuri

Covid / 3

Ammassati

nei supermercati

Il Covid continua a colpire senza distinzione di sesso o categoria, addirittura i super campioni sono stati positivi. Ora ogni nazione cerca di difendersi come può nell'attesa forse vana di un vaccino piuttosto che di una cura. In Italia si parla di nuove chiusure. Spero almeno che visti gli errori di qualche mese fa non si faccia distinzione di categorie. Non è tanto chiudere tutto alle ore 22 o alle 24, ma piuttosto quello che succede durante il giorno. Prendiamo ad esempio i supermercati o i centri commerciali dove gli ammassamenti sono ben oltre le varie movida che accadono sempre più sporadicamente vista anche al stagione.

Adele Pitecca Somarolini

Covid / 4

Gli eroi

a bocca asciutta

Gli eroi del Covid, quelli che hanno rischiato la propria vita per salvarne tante, quei sanitari, medici e infermieri, che hanno lottato senza armi e senza difese, non hanno ancora ricevuto il riconoscimento promesso per i loro sacrifici. La politica su questo tace e rimanda, mentre ha già provveduto a liquidare i bonus per i funzionari. E chi è stato in prima linea è ancora a bocca asciutta.

Gabriele Salini

