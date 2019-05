CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,un nuovo Medio Evo si prepara per gli italiani. Chi non si adeguerà al pensiero unico del M5S in materia di famiglia ed aborto verrà timbrato a fuoco e considerato degno di epurazione ed oscurantista. Ne sa qualcosa il candidato sindaco di Cagliari Alessandro Murenu che con parole Medievali ha osato manifestare la sua contrarietà ad aborto ed equiparazione delle unioni civili al matrimonio. Qualcuno abbia il coraggio di far presente al cittadino Luigi Di Mio che, per fortuna, qualche miliardo di persone, in Italia e nel...