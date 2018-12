CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,l'invito del ministro Bussetti a non dare i compiti agli studenti per le prossime vacanze natalizie è senz'altro una bella notizia per tanti giovani scolari. Che lo sia anche per la scuola e per le famiglie è tutto da vedere. È arcinoto come la maggioranza degli insegnanti sia affezionata ai compiti per casa e come le famiglie in generale considerino il lavoro domestico un indice di serietà da addebitare agli istituti scolastici. Nelle vacanze, poi, i compiti possono essere un deterrente contro le distrazioni ed il non far...