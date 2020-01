Un direttore per il Teatro friulano

CANDIDATURE

UDINE Il Teatro Stabile Friulano cerca un direttore artistico. Sul sito del Comune di Udine, infatti, è stato pubblicato l'avviso per raccogliere le candidature degli interessati. I requisiti non sono poi molto stringenti: qualificata e comprovata esperienza, almeno di cinque anni, nell'ambito delle attività teatrali e la conoscenza della lingua friulana, con competenze almeno passive nell'uso orale, cioè basta essere in grado di capirlo. In accordo col consiglio di amministrazione ha spiegato il presidente del Teatro stabile friulano Lorenzo Zanon -, abbiamo preferito fare un avviso pubblico per trovare chi coprirà l'incarico, anche se come ente privato non eravamo in obbligo. Una scelta dettata dalla volontà di agire in estrema trasparenza e correttezza e dare la possibilità a tutti coloro che lavorano nel settore del teatro a certi livelli, da almeno cinque anni, di presentare il curriculum e partecipare. Per quanto riguarda le competenze sul friulano, non abbiamo voluto esagerare, ma cerchiamo qualcuno che almeno lo capisca. Per candidarsi c'è tempo fino al 15 febbraio e le domanda dovranno essere presentate esclusivamente via posta elettronica certificata (all'indirizzo teatristabilfurlan@pec.it), con allegati il curriculum professionale, la copia della carta d'identità e una lettera di motivazione. Una commissione valuterà i candidati che potranno essere convocati per un colloquio orale. Il contratto avrà durata di un anno (rinnovabile) e il compenso sarà di 15mila euro lordi.

L'ASSESSORE

Attorno alla figura del direttore artistico ha spiegato l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot -, ruoterà tutta la programmazione. È stata scelta la strada dell'avviso pubblico perché si presenti chi ha interesse e noi, d'altronde, abbiamo interesse ad avere il maggior numero di proposte possibile, con comprovata esperienza nella produzione artistica, non per forza negli spettacoli dal vivo: non è necessario che si tratti per forza di attori, registi o drammaturghi. Per quest'anno, il Teatro Stabile Friulano, nato sulla spinta dell'amministrazione Fontanini che ha concretizzato un progetto immaginato più di 40 anni fa, avrà un bilancio preventivo di 150mila euro, provenienti da fondi del Comune di Udine, dei privati e, soprattutto, della Regione (da cui è arrivato un contributo di 90mila euro, che si spera aumenti il prossimo anno).

LA COMPAGINE

La compagine sociale è formata, oltre che da Palazzo D'Aronco, da Arlef, Fondazione Giovanni da Udine, Società Filologica Friulana, Istitût Ladin Furlan Pre Checco Placerean', Css e Accademia Nico Pepe.Anche se il Teatro stabile friulano è nato l'anno scorso ha detto Zanon -, questo è il primissimo anno di attività e stiamo finendo di organizzare la segreteria operativa. Per i primi di marzo avremo individuato il direttore artistico che, in sintonia con quanto indicato dalle linee del cda, pianificherà la stagione: puntiamo ad almeno due o tre produzioni per questa stagione.

Alessia Pilotto

