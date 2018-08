Tarvisio ritrova i nanetti del Priesnig

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SENTIEROTARVISIO Hanno una lunga barba bianca, un berretto dal colore rosso acceso, sono alti circa un metro e, dopo molto tempo, sono ritornati a popolare la riva destra del Bartolo.Sono i Bergmännchen, i nanetti del monte Priesnig, che erano scomparsi. Nessuno sa perché e nessuno sa quando. D'improvviso questi strani ma industriosi personaggi, avevano deciso di abbandonare le pendici del monte a loro caro per andare chissà dove. Così come se ne sono andati, però, ecco che hanno deciso di ritornare per mettere nuovamente a...