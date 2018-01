Meriem è viva, intercettata sul web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOMPARSAPADOVA Meriem Rehaily è viva e in contatto con parenti e amici tramite Facebook e Telegram. Ne sono certi i carabinieri di Padova che seguono la vicenda assieme a quelli del Ros, nell'ambito dell'attività antiterrorismo che coinvolge anche l'Arma territoriale. La ragazza, partita all'improvviso nel 2015 a 19 anni dalla casa dei genitori ad Arzergrande per diventare una foreign fighter dell'Isis, un soldato dell'esercito informatico del Califfato di Abu Bakr al Baghdadi, è stata intercettata dai militari, come ha confermato il...