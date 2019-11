Statali, sbloccate 150 mila assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAROMA Una infornata da 150 mila forze fresche all'anno, per un totale di 450 mila assunzioni entro la fine del 2022. La pubblica amministrazione si rifà il look togliendo il lucchetto al turn over che, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, durava ormai da 8 anni. Da venerdì prossimo, infatti, il ricambio degli organici, all'interno delle strutture amministrative dello Stato, tornerà al 100% anche tra gli statali in senso stretto, vale a dire per i dipendenti dei ministeri, della presidenza del Consiglio, delle agenzie...