IL BILANCIO

VENEZIA Il gruppo Serenissima Ristorazione supera i 400 milioni di fatturato, utile netto a oltre 8,5 milioni nel 2019. Approvato il bilancio 2019 del gruppo di ristorazione collettiva e commerciale, oltre 9.000 dipendenti: il valore di produzione ha superato i 412 milioni di euro, in aumento del 30% rispetto ai 317 milioni del precedente esercizio, mentre il fatturato consolidato si è attestato a 408 milioni, in crescita di 97 milioni (+ 31,32%). Ebitda in miglioramento del 17,26% a 23 milioni circa. Il patrimonio netto del gruppo si è attestato sui 100 milioni. Confermato il piano di sviluppo con oltre 100 milioni di investimenti nel triennio 2019-2022.

INTEGRAZIONE

Nel 2019 il gruppo ha acquisito Euroristorazione, realtà da 2.900 dipendenti e 17 centri cottura nel Centro e Nord Italia che produce più di 20 milioni di pasti l'anno per istituti scolastici, presidi ospedalieri e aziende (dati 2019). Contestualmente si continua a investire sulla costruzione di un nuovo stabilimento a Vercelli: un investimento di 9 milioni che servirà 15 ospedali in Piemonte nell'area nord-ovest, con una potenzialità produttiva che potrà essere estesa fino a 25 ospedali. Serenissima Ristorazione ha ricevuto recentemente il premio Industria Felix. «Anche in futuro continueremo ad investire nella costruzione di nuovi centri cottura all'avanguardia anche sulla sicurezza per migliorare il servizio che ogni giorno offriamo ai nostri clienti», ha commentato Mario Putin, presidente del gruppo da 50 milioni di pasti annui, 14 società collegate, 9.500 dipendenti fra Italia e estero e più di 120 ospedali e 250 strutture socio-assistenziali servite.

