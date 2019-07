Riciclaggio friulano per le plastiche cinesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVAZIONEUDINE Quando guadagno e rispetto per l'ambiente diventano un binomio, questo è un binomio vincente. A salire sul podio mondiale è Plaxtech, un'azienda di Udine che va alla conquista della Cina dove la compagnia Jiana Environmental protection science and technology è pronta a investire 600 milioni di Renminbi (yuan cinese), oltre 77 milioni di euro, per un progetto di riciclo della plastica grazie all'innovativa tecnologia Roteax, frutto di 10 anni di ricerca e 10 anni di industrializzazione portati avanti da Plaxtech.L'azienda...