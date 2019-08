Ora Trump teme l'esplosione della bolla: «La Fed deve tagliare i tassi di un punto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTRONEW YORK Francoforte chiama Washington. Se la Bundesbank ipotizza l'arrivo della recessione per la Germania nel terzo trimestre, nella capitale degli Usa il dibattito sul possibile raffreddamento dell'economia diventa sempre più attuale. Nel più recente sondaggio della Nabe (National association of business economics) il 34% degli analisti intervistati si dice sicuro che il paese entrerà in recessione, non nel corso del 2019, ma nel prossimo anno. Nello stesso rilevamento della prestigiosa associazione a febbraio, il consenso era...