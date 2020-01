LE LINEE GUIDA

ROMA Intesa Sanpaolo scommette sulla finanza sostenibile. Anticipa un piano di investimenti da 50 miliardi nel solco del Green Deal europeo e alimenta un fondo da 1,25 miliardi destinato alle mamme lavoratrici e agli ultra cinquantenni con difficoltà di accesso alla pensione. I progetti sono stati presentati ieri a Milano. «Essere una delle banche più solide e profittevoli in Europa ci dà la possibilità di mettere a disposizione strumenti innovativi ed efficaci che restituiscano fiducia anche a chi è in difficoltà». Carlo Messina, consigliere delegato dell'istituto milanese, ha quindi giocato una doppia carta. Quanto al progetto L'impatto è donna: diamo fiducia e opportunità alle donne, vicine e lontane, si tratta di un prestito destinato a tutte le madri lavoratrici o imprenditrici che si trovano nella situazione di dover scegliere tra la maternità o il lavoro. Grazie a questo finanziamento potranno mantenere il proprio posto di lavoro e integrare il reddito personale. Il progetto Diritto alla pensione, invece, è rivolto agli over 50 che hanno difficoltà ad accedere all'assegno di quiescenza. La proposta è riservata ai disoccupati che hanno raggiunto l'età per andare in pensione ma non hanno i requisiti contributivi; o anche agli occupati che trovano un accordo di accompagnamento alla pensione con il proprio datore di lavoro.

Il dinamismo di Intesa si estende anche all'ambiente. «Nel nostro Paese possono essere attivati investimenti per 150 miliardi sul fronte del Green Deal europeo. Ebbene, come Intesa Sanpaolo siamo disponibili a finanziare 50 miliardi e dimostrare che in Italia si torna a fare investimenti», ha spiegato Messina aggiungendo che «l'Italia è un Paese molto forte, con fondamentali fortissimi. Ha un potenziale di stabilità che deriva da una struttura finanziaria unica. Può infatti contare sulla famiglia, non comparabile in Europa grazie al risparmio che ogni anno è accantonato». Perciò, ha concluso, sebbene il debito pubblico sia elevato il Paese non corre rischi inaffrontabili.

I RISULTATI

Presentati anche gli obiettivi raggiunti in materia di sostenibilità. Intesa ha destinato 62 milioni tra il 2018 e il 2019 alla crescita della comunità e del sociale con 8,7 milioni di pasti distribuiti, 519 mila posti letto assegnati, 131 mila farmaci e 103 mila indumenti forniti a persone e famiglie. La banca ha confermato anche il suo impegno per la formazione dei giovani con 3.240 studenti universitari finanziati con il prestito Per Merito e con 1000 aziende coinvolte nel progetto Giovani e lavoro. Attenzione particolare all'innovazione: sono 120 le startup inserite in sei progetti e presentate a 850 investitori, 150 i piani finanziati con plafond circular economy e green bond. «Crediamo che tutte le imprese, ma in particolare le banche, debbano farsi carico dei problemi della società. E in questo momento il problema più grave è la disuguaglianza», ha sottolineato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo.

U. Man.

