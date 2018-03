La Ue propone una web tax al 3%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEBRUXELLES Tassa del 3% sulle entrate dei colossi digitali come Google, Facebook, Apple. Poi Booking.com e quant'altri. È quanto ci si attende proporrà la Commissione mercoledì, decisa a porre sul tavolo l'ormai famosa Webtax per far pagare la giusta quota di imposta ai grandi gruppi digitali. La conferma che sarà proprio questa l'aliquota non c'è. Per settimane è stata indicata una «forchetta» tra l'1% e il 5%. Un tassa del 5% genererebbe entrate per quasi 8 miliardi di euro, con il 3% si scenderebbe a meno di 5...