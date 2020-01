LA RISTRUTTURAZIONE

VENEZIA (m.cr.) Auchan, 147 esuberi in Veneto sui 1300 addetti del gruppo francese che dovrebbero passare al gruppo italiano Conad. Cento tagli sono concentrati nel centro commerciale di Mestre dove gli addetti sono in totale 242, almeno il 70% donne, 20 Padova, 27 nella sede amministrativa a Vicenza. Ieri l'incontro in Regione Veneto con l'assessore al lavoro Elena Donazzan, le rappresentanze di Conad, Margherita Distribuzioni (la società che ha in carico i 23 punti vendita Auchan da vendere, 14 finiranno a Conad, 9 a soggetti terzi) e i sindacati. «Da un anno chiedevamo di sederci intorno al tavolo, sono arrivati con pesanti esuberi: 100 su 242 persone a Mestre, una sberla sociale che non ci aspettavamo; sull'iper di Padova 20 esuberi e 27 nella sede di Vicenza - dice Maurizia Rizzo, segretaria Fisascat Cisl Veneto -. In Regione ci hanno parlato di 120 esuberi: non hanno avuto neanche l'onestà intellettuale di dirci che avevano avviato la proceduta di mobilità invece per 147».

«A Mestre vengono colpite soprattutto donne tra i 40 e i 50 anni. È un dato drammatico. Il gruppo e la politica devono contribuire a una soluzione per questa crisi - commenta Monica Zambon, segretaria Filcams Cgil di Venezia -. Chiederemo l'intervento anche del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Non ci arrenderemo».

