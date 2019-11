«La Cina ama il made in Italy Così Alibaba aiuta a venderlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«La Cina è a più di 10mila chilometri di distanza, ha lingua e cultura diverse dalla nostra, ma ama il made in Italy. Noi glielo offriamo sulle nostre piattaforme, ed entro 4 anni gli porteremo 10mila aziende italiane». Per Rodrigo Cipriani Foresio, general manager di Alibaba per il Sud Europa, è il momento di spingere sull'acceleratore lungo la via della Seta. Un momento ideale che Alibaba presenterà nell'evento Business and Ipr Protection Summit, organizzato a Roma, presso l'università Luiss il prossimo 26 novembre, con 600...