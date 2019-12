L'ACCORDO PADOVA Il gruppo Carraro sgomma con Grenadier. Sottoscritto un accordo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOPADOVA Il gruppo Carraro sgomma con Grenadier. Sottoscritto un accordo strategico con Ineos Automotive per un valore di 420 milioni di euro per la fornitura di assali anteriori e posteriori per il nuovo fuoristrada che entrerà nel mercato nel 2021.L'accordo, che avrà la durata di dieci anni, è stato accolto positivamente in Borsa a Milano con il titolo Carraro che sale del 14,44% a 2,14 euro. Il presidente del gruppo, Enrico Carraro, ha sottolineato che l'intesa sottoscritta con Ineos evidenzia la «nostra volontà di sviluppare il...