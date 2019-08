CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Da Venezia, dove è stata protagonista dello schianto contro il molo di San Basilio, ai mari del Sud. Per la stagione 2020/2021 Msc Crociere porterà per la prima volta in Sudafrica due navi di classi diverse: Msc Opera appunto, il cui incidente a giugno ha fatto esplodere il caso grandi navi in laguna, e Msc Musica. Questo «ci consentirà di soddisfare appieno la crescente domanda registrata negli ultimi anni. È un ulteriore segnale dell'impegno profuso dallo compagnia per lo sviluppo di un'area in questa terra intessuta di storia,...