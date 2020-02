BANCHE

MILANO Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha chiuso il 2019 con un utile netto aggregato di 846 milioni, in crescita del 7% rispetto al 2018, con un contributo, in termini di utile netto, di 314 milioni (+ 15%) da parte del gruppo bancario italiano. Complessivamente, nel corso del 2019 le nuove erogazioni ai privati e alle aziende di Friuli Venezia Giulia e Veneto da parte di Crédit Agricole FriulAdria ammontano a oltre un miliardo di euro.

La banca, si legge in una nota, ha visto i suoi ricavi core crescere del 2% grazie alla dinamica positiva sia del margine di interesse (+2%) che delle commissioni (+2%) mentre i costi si sono ridotti del 3%. In calo dal 3,8% al 3,5% l'incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale del portafoglio crediti come pure il costo del credito, con rettifiche di valore scese dell'8% a 242 milioni. La posizione patrimoniale si è rafforzata con un Total Capital Ratio salito di 70 punti base al 17,5%. Nel corso del 2019 il gruppo bancario ha aumentato del 5% i finanziamenti alle famiglie, del 4% quelli alle imprese, dell'11% la raccolta del risparmio gestito e del 25% le polizze danni, acquisendo 134.000 nuovi clienti e assumendo 400 persone.

Le masse totali in Italia, risultanti dalla somma di impieghi, raccolta diretta, risparmio gestito si attestano a 139,5 miliardi. Gli impieghi verso la clientela ammontano a 46,7 miliardi, + 1%, grazie allo sviluppo dei crediti in bonis (+ 2%), a fronte della riduzione dei crediti deteriorati. Tale trend è stato sostenuto sia dal crescente sviluppo del comparto a medio lungo termine, in particolare mutui casa alle famiglie che rappresentano il 56% degli impieghi clientela, sia dalle altre forme di finanziamento destinate al sostegno delle imprese. La raccolta gestita a dicembre 2019 raggiunge i 38 miliardi e registra una dinamica particolarmente positiva con una crescita del + 11% rispetto all'anno precedente. La raccolta diretta si attesta a 49,9 miliardi di euro, in aumento del + 4%. Patrimonio Netto di gruppo a 6,4 miliardi (+4%). Il Credit Agricole è presente in Italia con circa 14.000 collaboratori e più di 4,5 milioni di clienti per 76 miliardi di finanziamento all'economia e 261 miliardi di raccolta totale (+ 5% sul 2018), considerando anche gli asset under management e l'attività di banca depositaria. Nel 2019 è stato inaugurato un nuovo hub a Mestre, dopo quelli di Verona, Genova e Salerno, in una logica di attenzione al cliente.

A livello internazionale, il gruppo Crédit Agricole aumenta l'utile del 10,1% a 4,844 miliardi. Il fatturato del Credit Agricole per l'intero esercizio si è attestato a 20,153 miliardi, in crescita del 2,1%.

CRESCITA INTERNAZIONALE

Alla fine del 2019 il Core Capital Ratio1 dell'Agricole è pari al 12,1%, quattro decimi di punto sopra il livello del terzo trimestre. «Tutte le linee di business hanno contribuito a questa crescita annuale», ha affermato l'Ad del gruppo Philippe Brassac, che ha sottolineato la partecipazione delle attività di gestione patrimoniale, dei servizi e del consumo al consolidamento europeo attraverso la firma o il rafforzamento di partnership in Francia, Italia e Spagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA