L'INCONTRO

VENEZIA Tutti presenti o quasi a Padova gli imprenditori del Nordest di Confindustria all'incontro di ieri a Padova con i candidati alla presidenza Licia Mattioli (attuale vicepresidente), Carlo Bonomi (leader Assolombarda) e Giuseppe Pasini (Brescia, gruppo Feralpi). I tre candidati a sostituire Vincenzo Boccia, in rigoroso ordine alfabetico, hanno illustrato per un'ora a testa il loro programma per la Confindustria 2020-2024 anche attraverso slide. In platea lo stato maggiore della Confindustria di Veneto (grande elettore con quasi un ventina di voti in consiglio generale su 178 totali), Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Incontro a porte chiuse che avrebbe lasciato la situazione come ai blocchi di partenza: Bonomi in netto vantaggio, Pasini dietro e in terza posizione la Mattioli. Anche il Nordest si presenterebbe diviso. Per Bonomi si schierebbero Assindustria Venetocentro Padova-Treviso (presidente Maria Cristina Piovesana), Confindustria Venezia-Rovigo (Vincenzo Marinese) e Confindustria Alto Adriatico (Pordenone, Trieste e Gorizia, presidente Michelangelo Agrusti) orientate a indicare nei prossimi giorni a Roma ai tre saggi (i veneti Andrea Tomat e Andrea Bolla, e Maria Carmela Colaiacovo). Vicenza (presidente Luciano Vescovi), Verona (presidente Michele Bauli, ieri rappresentata a Padova anche dal vice presidente nazionale uscente Giulio Pedrollo) e Udine (leader Anna Mareschi Danieli) verso un gradimento a Pasini.

SCELTE TRASVERSALI

Poi ci sono le scelte trasversali che rappresentano diverse categorie e settori nel consiglio generale di Confindustria che a fine marzo eleggerà il nuovo presidente a scrutinio segreto. Per esempio Alessandro Banzato, presidente di Federacciai, padovano, punterebbe sul siderurgico bresciano Pasini. Sarebbe interessante sapere dove andranno i voti di uan grande elettrice come Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana, braccio destro e sinistro del sindaco di Venezia e imprenditore Luigi Brugnaro, che potrebbe guardare con più favore a Bonomi. Tra gli elettori c'è anche il veneziano Alberto Baban, ex presidente nazionale della Piccola Industria.

Tra gli imprenditori del Nordest si sarebbe fatta strada anche l'esigenza di semplificare la corsa, di arrivare a un duello tra i due candidati più gettonati. E poi che vinca il migliore, o quello col programma più convincente. Ma alla fine a far pendere la bilancia su un imprenditore o l'altro potrebbe essere la sua capacità di fare squadra, di scegliere vicepresidenti all'altezza della sfida o più graditi al territorio.

«Si tratta certamente di tre profili di alto livello, molto differenti tra loro, con caratteristiche ed esperienze diverse», commenta il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro al termine dell'incontro tra i Consigli di Presidenza delle Territoriali e Regionali di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con i candidati. «L'obiettivo di questo appuntamento - prosegue Enrico Carraro - era permettere ai Consigli di Presidenza di conoscere e confrontarsi direttamente con i tre candidati, approfondendo le loro linee programmatiche, anche suggerendo spunti e ponendo domande, in modo da poter poi esprimere liberamente ma con cognizione di causa la propria preferenza. Sono stati tre incontri consistenti che hanno visto un dibattito serrato e costruttivo. Ciascuno dei presenti, dopo ieri mattina, potrà valutare quale ritiene più idoneo per la guida di Confindustria. Il mio impegno sarà quello di raccogliere le indicazioni degli associati e rappresentarle ai candidati».

VISIONE STRATEGICA

Poi la strategia politica: «Confindustria rappresenta la casa di tutte le imprese e deve incidere sulla visione strategica del Paese che vogliamo - dice Carraro -. Stiamo vivendo veloci trasformazioni economiche, politiche, istituzionali e culturali, che non possiamo subire. Il Veneto e il Nord Est, per il peso industriale che rappresentano vuole essere parte attiva di questa partita».

M.Cr.

